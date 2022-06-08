حريق في غابات بلبنان والجيش يتدخل

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، أن طوافات تابعة له، تؤازرها وحدات عسكرية، بدأت عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز- الضنية، للحيلولة دون انتشاره.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، فإن الحريق اندلع الليلة الماضية وظل مشتعلا طوال الليل، بعدما تعذر على آليات الدفاع المدني الوصول إلى مكان الحريق، واقتصر الأمر على جهود يدوية قام بها عناصر الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والجيش اللبناني ومتطوعون.

ونقلت الوكالة عن الناشط البيئي بول أبي راشد القول :"اندلع حريق في أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن التعاون مستمر مع أهالي المنطقة ومع الناشطين المتطوعين والدفاع المدني.