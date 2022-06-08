تعليم الغربية: انتظام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها التاسع

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع لجان المحافظة في يومها التاسع، إذ يؤدي 40827 طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية في 136 لجنة على مستوى الغربية.

وأكد وكيل الوزارة، أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم.

ووجه بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.