كشف فتحي شمس الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن كيفية استخدام الهيئة تكنولوجيا الواقع الافتراضي «ميتافيرس»، في الترويج للسياحة العلاجية، مؤكدا أنها ستكون من أوائل المنشآت الطبية المستخدمة لهذه التقنية.

وقال شمس الدين، في اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم" على فضائية "dmc" مساء الثلاثاء، أن هناك أنواع مختلفة من السياحية تتمتع بها مصر، من بينها (الثقافية والشاطئية والمعارض)؛ والعلاجية أيضا، موضحا أن هذا النوع من أهم مشروعات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة الماضية تماشيا مع التحول الرقمي.

وأضاف أن فكرة استخدام الهيئة لخاصية العالم الافتراضي، أتت بهدف الترويج للسياحة العلاجية، وتعرف السياح بالمناطق والمنشآت الطبية التابعة لهيئة، داخل 3 محافظات؛ وهي «الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد».

وأكد أن ما يشهده السائح عبر تقنية الواقع الافتراضي، الخدمات والتجهيزات الطبية والفندقية التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

