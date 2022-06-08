تجديد حبس أفراد أمن مستشفى قصر العيني بعد اعتدائهم على أهالي المرضى

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مصر القديمة تجديد حبس 4 أفراد أمن بشركة خاصة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعتي اعتداء على أهالي المرضى داخل مستشفى قصر العيني.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها المستشار مصطفى معتوق، مدير النيابة، عن ورود مذكرتين من نقطة تأمين مستشفى قصر العيني تفيد أنه بتاريخ 30 مايو الماضي حدثت واقعتي اعتداء من أفراد الأمن بالمستشفى على 4 أشخاص عند محاولتهم الدخول إلى المستشفى مع حالات مرضية لهم، وتبين أن الواقعة الأولى نشبت مع 3 أشخاص عند محاولتهم الدخول بحالة مصابة بجلطة في القلب، والواقعة الثانية اعتداء مرافق لنجل عمه المريض.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين في الواقعتين هم أفراد ومشرفي أمن: "كريم.ر" و"رامي.ج" و"إبراهيم.ع" و"كريم.أ".

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليهم في الواقعتين، حيث أكدوا قيام المتهمين بالسب بألفاظ نابية، وضربهم مستخدمين عصى، وسلاح أبيض "شفرة موس".

وأمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات الخاصة بالواقعة، والتي سجلتها كاميرات مراقبة المستشفى، والتي أكدت صحة أقوال المجني عليهم.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إثبات تحريات المباحث صحة الواقعة، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى.

ترجع تفاصيل الواقعتين إلى تلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من المقدم شادي الساعد، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة يفيد بورود مذكرتين من نقطة شرطة تأمين مستشفى قصر العيني يفيد حدوث اعتداء من أفراد الأمن بالمستشفى على 4 أشخاص في واقعتين على التوالي أثناء منعهم من دخول المستشفى كمرافقين لحالات مرضية.

وكشفت تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، عن صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.