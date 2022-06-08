عضو بإعلام النواب تهنئ الفائزات بجوائز الدولة التشجيعية: المرأة تعيش عصرها الذهبي

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق فى عهد القيادة السياسية بعدما عانت لعصور طويلة، وأصبح التمكين حقيقى على الأرض، وأصبحنا نرى المرأة فى كل القطاعات والهيئات والمؤسسات، ولعل فوز السيدات بجوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية لعام 2022/2021، التى أعلنتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، انعكاس حقيقى على مدى المكانة التى تتمتع بها المرأة المصرية وأنها تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت أن المرأة حققت نجاحات كبيرة فى كل المناصب التى تقلدتها خلال السنوات الـ8 الأخيرة، وأصبحت على قدر كبير من الخبرة والعمل العام لما لها من مقومات تؤهلها لذلك ومع التمكين اتضح ذلك جليا، ولعل هذه الجوائز تعكس قدرات المرأة المصرية المتميزة فى جميع المجالات، وقدرتها على المنافسة والنجاح والوصول لأعلى الدرجات العلمية والعملية.

وأشارت إلى أن المرأة حققت خلال هذه الفترة الكثير من الحقوق المكتسبة وغير المسبوقة، متابعة: "شاهدنا المرأة محافظًا لأول مرة، كذلك رئيسا لمحكمة، بالإضافة إلى زيادة نسبة تمثيلها فى مجلس النواب لتكون الأعلى في تاريخ مجلس النواب، وبالفعل استطاعت المرأة الوصول إلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها".