أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتزم الرد بشكل مماثل في حال واصلت واشنطن التضييق على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات صحفية لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه في حال لم تغير السلطات الأمريكية من نهجها ضد وسائل الإعلام الروسية والصحفيين الروس داخل الولايات المتحدة، فحينها سترد موسكو بالطبع بطريقة انتقامية، مٌشيرة إلى أن الصحفيين الروس في أمريكا يتعرضون لمضايقات عديدة ويخضعون للرقابة والمطاردة.

كما أشارت إلى أنه "تم إعلان حرب حقيقية ضد الصحفيين الروس في الولايات المتحدة، في حين أن الرأي العام الأمريكي لا يتم إعلامه بأي حال من الأحوال بما يتعرض له الصحفيين الروس من مضايقات. ومن هذا المنطلق، عقدت وزارة الخارجية الروسية اجتماعًا مع مديري وسائل إعلام أمريكية في موسكو لشرح عواقب سياسة واشنطن العدائية".

وأوضحت المتحدثة أن الرأي العام الأمريكي لا يدرك أي شىء مما يعانيه الصحفيين الروس، "لم يكن لدى الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون في روسيا أي فكرة عن حياة زملائهم الروس في الولايات المتحدة"، بحسب قولها.

وتابعت قائلة: "لقد أخبرناهم بكل شيء، ولكن لكي يكون التأثير أقوى، حذرنا بأنه إذا لم يتوقف الأمر في الولايات المتحدة، فسنبدأ في فعل الشيء نفسه للصحفيين الأمريكيين في روسيا".

يُذكر أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف شدد أمس الثلاثاء على أن انفتاح الإعلام الروسي يتعارض بشكل صارخ مع موقف الصحافة الأمريكية من ممثلي روسيا الرسميين هناك، موضحًا أن الصحفيين الروس في الولايات المتحدة يتعرضون للمطاردة، ويواجهون قيودًا صريحة على البث داخل البلاد، كما أصبحت عملية الحصول على تأشيرات العمل صعبة للغاية بالنسبة لهم، إلى جانب حظر السلطات الأمريكية للحسابات المصرفية الخاصة بهم.