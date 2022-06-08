القومي لحقوق الإنسان عن علاء عبدالفتاح: يُراعى طبيا وغذائيا وأسرته دائمة الاعتراض

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل وفقا لقواعد الأمم المتحدة، مضيفا أنه يتم الإعداد لبيان مفصل عن حالة علاء عبد الفتاح، وزيارة مركز تأهيل وادي النطرون.

وأضاف شيحة، في اتصال هاتفي لبرنامج «حديث القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، أن حديث أسرة علاء عبدالفتاح عن حالة الاضطراب لمدة 66 يوم كلام غير منطقي، مؤكدا أنه يُراعى طبيا وغذائيا وأسرته دائمة الاعتراض.

وأوضح أن وفد مجلس حقوق الإنسان كان يضمن طبيبة متخصصة، تتابع حالة علاء عبد الفتاح، مؤكدا انه لا يوجد أي سجين مضرب عن الطعام.

وأشار إلى أن لم يروا علاء عبد الفتاح خلال الزيارة لأنهم لم يحصلوا على أذن من النيابة العامة، ولكنهم تحققوا من أن كل النزلاء يحصلون على الرعاية الطبية السليمة.