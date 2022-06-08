ماليزيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

أدانت ماليزيا بشدة، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غرب نيجيريا، وأسفر عن وقوع العشرات من الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، رفضها بشدة عمليات الإرهاب بكافة أشكالها التي تقوض السلام والأمن الإقليميين، مقدمة أحر التعازي والمواساة لنيجيريا قيادًة وشعبا، وأسر الضحايا المتضررين من الهجوم.

وكان نائب محلي في نيجيريا أوجومولوسوي ألوول قد صرح، الأحد الماضي، بأن مسلحين فتحوا النار على المصلين في كنيسة كاثوليكية في جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.