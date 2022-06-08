وزير الخارجية الإيطالي: عقد الدورة الثانية من الحوار المتوسطي حول أزمة الغذاء ديسمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده تعتزم عقد الدورة الثانية من الحوار الوزاري المتوسطي حول أزمة الغذاء، في ديسمبر المقبل بالتزامن مع ندوة حوارات المتوسط ​​لعام 2022 في روما.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، في افتتاح الحوار الوزاري المتوسطي حول أزمة الغذاء، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، إن بلاده مؤيد قوي لأهمية الوصول إلى البلدان الأكثر تضررا، وأنها على أتم استعداد للاستماع إليها فيما يتعلق باحتياجاتها واهتماماتها ولضمان أن أي إجراء دولي يتم اتخاذه يتوافق مع طلباتها.

وأضاف أن الهدف اليوم هو التحدث عن إجابات ملموسة للتخفيف من المستويات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي في منطقة المتوسط​​، ولجعل النظم الغذائية أكثر استدامة ومرونة على المدى الطويل، مشددا على ضرورة "الحد من هدر الطعام"، وهي "مشكلة خطيرة للغاية تؤثر على 16 إلى 20% من إنتاج الغذاء وعشرات ملايين الأطنان من الغذاء كل عام في منطقة المتوسط​​".

وأوضح أنه يمكن عمل المزيد من خلال تحسين استخدام المياه، والتربة، والطاقة، والأسمدة وتطوير التقنيات المتقدمة"، مشيرا إلى أن التحديات الدولية تتطلب استجابات متعددة الأطراف، وأن "الكفاح من أجل القضاء على الجوع يتطلب نهجا متكاملا ومتعدد الأطراف".