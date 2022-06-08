شركات بريطانية ترصد وضع مئات الروس على قائمة انتظار العقوبات

كشفت مجموعة شركات بريطانية متخصصة في متابعة الأصول عن مئات المسؤولين الروس الكبار الذين لديهم أصولا في الخارج ويمكن أن يضافوا إلى قوائم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التحرك من جانب الشركات جزء من محاولات دولية لتوجيه ضربة اقتصادية إلى روسيا التي تواصل حملتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وبدأ فرض العقوبات على روسيا عقب بدء غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، حيث تسعى العديد من حكومات دول العالم إلى فرض حظر على النخبة الاقتصادية المرتبطة بنظام حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من الأثرياء الروس الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الكرملين.