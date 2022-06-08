عمرو خليل: الجامعات الأهلية تعكس منظومة تعليمية جديدة تتبناها الدولة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الجامعات الأهلية لم تكن في خريطة التعليم العالي سابقًا، بعكس ما يحدث الفترة الحالية من التوسع في إنشاءات الجامعات الأهلية.

وأضاف خلال برنامجه"من مصر" عبر قناة “cbc” أن منظومة الجامعات الأهلية تعبر عن الإرادة السياسية في إدخال نظم تعليم جديدة، وبشهادات يعترف بها عالميًا.

مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هدفها التكامل مع منظومة التعليم العالي بجامعاتها الحكومية والخاصة.

وذكر أن مصر شهدت خلال فترة حكم الرئيس السيسي تحولات عديدة، كان أبرزها نهضة كبرى غير مسبوقة بقطاع التعليم العالي، حيث انتشرت الجامعات الأهلية ذات الإمكانيات والتخصصات المتقدمة في جميع محافظات مصر ليصبح التعليم المصري منافسا لجميع النظم التعليمية في الشرق الأوسط.