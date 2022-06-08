السفارة المصرية فى طوكيو تستضيف سيدات العمل الخيري في اليابان

استضافت السفارة المصرية فى طوكيو الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لسيدات العمل الخيري، والذي شارك فيه لفيف من السفيرات المعتمدات في طوكيو، فضلاً عن كبار سيدات المجتمع الياباني عضوات الجمعية، وممثلي مؤسسات خيرية تقوم الجمعية بدعمهم، وذلك بحضور السفير محمد أبوبكر، سفير مصر في طوكيو، والسيدة حنان فضلون حرمه.

ألقى السفير المصري كلمة أعرب فيها عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الجمعية من أعمال خيرية للفئات الأكثر احتياجاً، وتطرق إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر واليابان من تميز وازدهار، خاصةً فى شقيها الثقافي والتعليمي.

وأشار إلى التحضيرات الجارية في مصر بالتعاون مع الجانب الياباني للانتهاء من المتحف المصري الكبير الذي سيكون بمثابة أكبر متحف في العالم يضم حضارة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الصرح الجديد سيمثل منارة مهمة للعالم لفهم أعمق للحضارة المصرية.

وأضاف أن المتحف الجديد سيضم خلافاً للمتحف مركزاً للترميم ومركزاً للمؤتمرات، وأن أهم ما يميز المتحف هو وجوده فى أحد أعرق المناطق الأثرية في العالم وهي منطقة الأهرامات.

ودعا السفير، الحاضرين لزيارة مصر للإطلاع عن قرب على حجم الإنجاز الهائل الذي يتحقق في كافة المناحي الثقافية والتعليمية وفي البنية الأساسية فى مصر.

من جانبها، أبدت رئيسة الرابطة "كارول يوشيدا" إعجابها الشديد بحجم التطور الكبير الذي تشهده مصر، والذي يُبرز الأعمال الأثرية للحضارة المصرية العظيمة التى تمثل إرثاً مهماً ومُلهماً للإنسانية جمعاء، ودعت الحضور لزيارة مصر للإطلاع على كنوز هذه الحضارة العظيمة.

وقد تم بعد انتهاء الاجتماع السنوي عرض فيلم يضم أبرز الأماكن السياحية في مصر وحجم ما تم إنجازه من أعمال وتطوير مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة.



