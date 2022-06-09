 منظمة دولية: إزالة الألغام الروسية قرب المواني الأوكرانية تستغرق شهورا - بوابة الشروق
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منظمة دولية: إزالة الألغام الروسية قرب المواني الأوكرانية تستغرق شهورا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 11:40 م

أفادت المنظمة البحرية الدولية بأن إزالة الألغام البحرية الواقعة قرب الموانئ الرئيسية لأوكرانيا قد يستغرق شهورا، مشيرة إلى أن مئات البحارة ما زالوا عالقين في المنطقة بعد غزو روسيا للبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

 

وقال بيتر آدامز، المستشار الخاص في مجال الأمن البحري لدى المنظمة البحرية الدولية في مقابلة: "حتى إذا رغبت إدارة الموانئ في إعادة فتحها غدا سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السفن من الدخول أو المغادرة".

 

وأضاف أن إزالة الألغام البحرية تماما في مناطق الموانئ قد يستغرق عدة أشهر.

 

ومنعت السفن الروسية الوصول إلى البحر الأسود الذي تطل عليه أوكرانيا، مما تسبب في توقف نقل البضائع الغذائية المنقولة بحرا من الحبوب إلى الدجاج لتزداد أزمة الغذاء العالمية سوءا.

 

وتنفي روسيا مسؤوليتها عن عرقلة عمل الموانئ، وتلقي باللائمة على أوكرانيا في رفض إزالة الألغام التي تحمي موانئها من هجمات روسية محتملة.


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