رئيس هيئة الأنفاق: 9 ملايين راكب ينقلهم المترو يوميا بعد انتهاء الشبكة الجديدة

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن 2.5 مليون راكب يرتادون مترو الأنفاق يوميا، مؤكّدًا أنّ وسائل المواصلات الأخرى لا يمكنها أن تستوعب هذا العدد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أن هذا الأمر دعا إلى إنشاء خمسة خطوط جديدة، تتلاقى في محطات تبادلية سواء في محطات أطراف أو وسط القاهرة والجيزة.

وأوضح أنّ هذا المشروعات ستجعل المواطن في غنى عن ارتياد سيارته ويمكن التنقل من أي مكان لآخر باستخدام تذكرة واحدة عبر مترو الأنفاق.

وأشار إلى أنّه بعد استكمال الشبكة الجديدة، سيكون بالإمكان نقل تسعة ملايين مواطن يوميًّا، موضحًا أن المترو وسيلة نقلة حيوية واستراتيجية وشديدة الأهمية لتيسير الانتقال.

ونوه بأنه سيتم الانتهاء من أربع محطات بالخط الثالث للمترو بحلول منتصف يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الجزء الأول من الخط "العتبة - الكيت كات" يشهد حاليا تجارب تشغيل، ليدخل الخدمة في 15 يوليو.