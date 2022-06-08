محافظ أسيوط ونائب المقاولون العرب يتفقدان مشروعات حياة كريمة

استقبل عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعددًا من قيادات الشركة لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخدمية والتنموية، التي تنفذها الشركة على أرض المحافظة في مختلف المجالات الخدمية وتشمل مشروعات الكباري والمرافق والصرف الصحي، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل بهذه المشروعات والمقترحات والحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها للانتهاء من هذه المشروعات وفقًا للتوقيتات المحددة.

وعقب اللقاء تفقد عصام سعد والمهندس إمام عفيفي ووفد شركة المقاولون العرب مشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، الذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد بطول طول 1600 متر وعرض 16.7 متر وبتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه والأعمال الجارية للانتهاء منه، حيث كان في استقبالهم حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط.

واستمع المحافظ ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشرح من المهندسين المشرفين على المشروع عن معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ في المشروع، التي بلغت 85% والخطوات التي تم تنفيذها من تركيب الكمرات المعدنية، واستكمال سطح الكوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية والقواعد على جانبي الترعة ومتبقي تكلمة الجزء أعلى السكة الحديد لربط الجزء الشرقي بالغربي.

ووجه بتكثيف الجهود لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات والمعايير المقررة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة للمحافظة.