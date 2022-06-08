أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من قضاة وقاضيات مجلس الدولة

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استقبلت أكاديمية الشرطة، وفدا من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، ورحب اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، بالضيوف ونقل تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لأعضاء المجلس الموقر.

وبدأت فعاليات الزيارة، بمشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة أكاديمية الشرطة المختلفة، واستعراض آليات اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، ونُظم التقييم ومعايير شغل الوظائف بالوزارة.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية، أبرزها مركز بحوث الشرطة ومقر كلية الدراسات العليا، ثم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية ودوره في إعداد الضباط المصريين والوافدين من الدول الصديقة والشقيقة للعمل فى إطار مأموريات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وشملت الزيارة، تفقد ميادين التدريب القتالي المختلفة وزيارة ميادين التدريب الفني الأمني على أعمال التخصص الوظيفي ومشاهدة عروض رياضية متنوعة بميدان التحدي والقوة البدنية، ومشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وفي ختام الزيارة، أثنى قضاة وقاضيات مجلس الدولة على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات متميزة في كيانات الأكاديمية المختلفة، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذا الكيان الرائد والعريق.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية؛ تحقيقا لمفاهيم التكامل لإنجاز أهداف منظومة العمل الوطني وإنفاذا لثوابته.