المحافظ: دور مهم للغرفة التجارية لمواجهة الظروف العالمية الاستثنائية ،ومشاركة فعالة في المبادرات القومية، ومعارض السلع لدعم المواطنين

العربي: يقترح إنشاء " إدارة مشتركة" لمتابعة السوق وتوفير السلع وتنوعها لطمأنة المواطن.

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدور غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطنين وتوفير كافة السلع بالأسواق، وتنظيم المعارض والشوادر بأسعار مخفضة سواء في المناسبات أو الأيام العادية.

جاء ذلك في أول زيارة له لغرفة القاهرة اليوم الأربعاء، في لقاء حضره عدد من مجلس إدارة الغرفة، وبعض أعضاء الشعب التجارية لبحث سبل تعاون جديدة لزيادة معروض السلع وتقنين أوضاع الباعة الجائلين ، ودعم رواد الأعمال وكافة المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال والمهندس إبراهيم العربي مقر الغرفة والخدمات التي تقدمها ، لافتًا إلى أهمية تعامل الغرفة مع الشرائح المجتمعية وتضمنها كافة الشعب التجارية التي تمثل الأنشطة المختلفة ومشاركتها في العديد من المبادرات ومعارض السلع لدعم المواطنين في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، ومواجهة أي أزمات قد تظهر، وهو ما ساهم في أن بلدنا تكون أفضل من غيرها بكثير رغم الظروف العالمية التي أثرت على معظم الدول.

ولفت المحافظ إلى أن تعاون المحافظة والغرفة التجارية كان ملحوظًا خاصة في الفترة الأخيرة لمواجهة الأسعار، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها في ظل توجه الدولة للتوسع في المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق ، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين وتبسيط إجراءات تراخيص المنشآت التجارية.

وأشاد المحافظ بالخدمات التي تقدمها الغرفة سواء المجتمعية أو التجارية، وتأهيل مجتمع التجار بالسبل الحديثة لممارسة أنشطتهم والدورات التدريبية من خلال أكاديمية التجزئة ، وما تملكه غرفة القاهرة من بنية تحتية من أماكن لعقد اجتماعات ومؤتمرات وتدريب المجتمع التجاري وتأهيله طبقًا لمتطلبات السوق ، وبالأساليب التقنية الحديثة وتقديم خدمات الشباك الواحد ، وغيرها من الخدمات التي تهم القطاعات المختلفة

من جانبه أعرب المهندس إبراهيم العريفي، عن سعادته لزيارة اللواء خالد عبد العال لغرفة القاهرة كونها أول زيارة للمحافظ منذ تولية مسئولية المحافظة قائلا" نحن جاهزون لمزيد من التعاون الذي يجعل محافظة القاهرة نموذجًا يُحتذى به على كافة المستويات ، منها المعارض والأسواق "

واقترح "العربي" إنشاء إدارة مشتركة بين المحافظة والغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية الأخرى لمتابعة السوق ، والسعي إلى وفرة السلع وتنوعها لطمأنة المواطن القاهري ، وبث الشعور لديه بأنه متميز ، وأن هناك عملًا مشتركًا من كافة الجهات من أجل راحته.

كما اقترح "العربي" زيادة التعاون مع المحافظة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين ، وتسكينهم في أسواق معلومة ومعروفة لممارسة تجارتهم بشكل شرعي وطمأنتهم وإدخالهم تحت المنظومة الرسمية ليستفيدوا من خدمات الغرفة مثل الرعاية الصحية والتأمين على الحياة والممتلكات وغيرها من الخدمات الأخرى.

جاء ذلك في الوقت الذي فتح فيه "العربي " حوارًا مفتوحًا مع الحضور لطرح رؤيتهم على المحافظ في مجالات التعاون المختلفة ، حيث تركزت معظم المناقشات حول زيادة التعاون مع المحافظة لتقديم مزيد من الخدمات ، سواء المجتمعية أو الاقتصادية وتقديم تسهيلات إجراءات تراخيص المشروعات، وزيادة مدة التراخيص المؤقتة ، وإقامة معارض السلع وتقنين أوضاع الباعة الجائلين ، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي اعتادت المحافظة والغرفة على تقديمها طوال الفترة السابقة.