بورصة دبي للذهب والسلع تدرج عقوداً آجلة على الشيكل الإسرائيلي

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تعتزم بورصة دبي للذهب والسلع إدراج عقود آجلة على الشيكل الإسرائيلي في 17 يونيو، بحسب بيان.

يأتي هذا الإدراج بعد حصول بورصة دبي للذهب والسلع على تصريح من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في عام 2021، مما يتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة التي تتداول على أساس الملكية أن تصبح أعضاء في بورصة دبي للذهب والسلع واستخدام خدماتها للتداول، بحسب اقتصاد الشرق- بلومبرج.

ويُسمح للأعضاء الإسرائيليين أيضاً، منذ مايو 2021، بالعمل كصناع سوق على منصة بورصة دبي للذهب والسلع.

يُعد الإدراج جزءاً من خطة لتنويع عروض المنتجات في مجال العملات الأجنبية، في ظل سعي بورصة دبي للذهب والسلع لتوسيع شرائح العملات المستخدمة.