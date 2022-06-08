مبعوث أمريكي: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في أي وقت

قال الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى كوريا الشمالية "سونج كيم" إن بيونج يانج قد تقوم بإجراء تجربتها النووية السابعة في أي وقت.

وأضاف سونج - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه من الواضح أن كوريا الشمالية أجرت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية في "بيونج كيه-ري"، مشيرا إلى أنه إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية وشركاء آخرين من أجل الرد عليها بشكل صريح وواضح على أن هذا يعد أمرا غير مقبول بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي.