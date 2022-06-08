محافظ المنيا يستقبل وفد مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، لبحث عدد من الملفات الهامة التي تخص ساكني مدينة المنيا الجديدة.

ضم الوفد المهندس وائل قطب، رئيس مجلس أمناء المنيا الجديدة، والمهندس سعيد أبو الليل، وأمين عبد الخالق، وكيلا المجلس، ورفاعي حسني، رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس.

قال المحافظ إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى المدن والمجتمعات الجديدة أهمية قصوى باعتبارها امتداداً للجمهورية الجديدة، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإعمارها بالسكان وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية، من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية المختلفة، بالتزامن مع توفير كافة المرافق والبنية الأساسية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

أشار المحافظ، إلى اتخاذ العديد من الخطوات من أجل التيسير على مواطني مدينة المنيا الجديدة، كتخصيص عدد من أتوبيسات مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، لتسهيل عملية نقل المواطنين بحي الزهراء والقرنفل وابني بيتك المرحلة الثالثة بمنطقة كمين الصفا، وذلك بجانب سيارات الأتوبيس المخصصة من قبل جهاز مدينة المنيا الجديدة، مشيراً إلى التنسيق مع المرور لتوفير كافة الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بالمدينة، هذا الى جانب السعي لتيسير إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين.

من جانبه، عبر وفد مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، عن شكره للجهود التي تبذلها المحافظة، لخدمة مواطني مدينة المنيا الجديدة، كما ناقش الوفد عدد من الملفات الهامة والخدمات المقدمة لساكني مدينة المنيا الجديدة.