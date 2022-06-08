قومي المرأة بسوهاج يختتم تدريب الميسرات على مجموعات الادخار

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات تدريب الميسرات على مجموعات الادخار والشمول المالى، ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، والذي استمر على مدار 4 أيام على مجموعتين، بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن التدريب يشمل شرح، وجلسات وحلقات تفاعلية، وفيديوهات تفاعلية توضيحية، لتطبيق المادة العلمية، بالإضافة إلى فتح مجال الأسئلة والاستفسارات.

وتحدثت سماح عبد الحميد محامية ومسئول مكتب شكاوي فرع المجلس بسوهاج، عن تعريف المجلس ونشأته واختصاصاته وهدفه والاستراتيجية المستدامة لخطة العمل، واختصاصات مكتب الشكاوى وسبل التواصل بينه وبين الميسرات، وطرق استقبال ومراحل الشكوى حتى إغلاقها، وآليات التعامل مع الشاكيات من بداية الاستقبال وفهم لغة الجسد وشرح وافر لتقديم الاسعافات النفسية الأولية للمعنفات، وكيفية تقديم المشورة والدعم النفسي الأولي والاجتماعي للشاكية، وتوضيح دور الميسرات في توصيل طرق وقنوات الاتصال بمكتب الشكاوي والخط الساخن وباقي الجهات الشريكة داخل سوهاج، وبيان الدور الأمثل كمقدمي مشورة.

وأوضح محمد موسي محام ومسئول مكتب شكاوى المنوفية، المحاضر بالتدريب، العنف ضد المرأة وأنواعه، والتفريق بين الجرائم الجنائية هتك العرض والتحرش من حيث النوع والعقوبة، والجرائم الالكترونية.