قرار جمهوري بإصدار التعريفة الجمركية

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية، حيث تُحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفقة مع القرار. نشر القرار في الجريدة الرسمية.