سمير فرج: الرئيس السيسي منذ توليه عمل على تقوية القوات المسلحة وتنويع مصادر السلاح

قال المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقوية القوات المسلحة وتنويع مصادر السلاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مصر ظلّت لـ40 عاما تعتمد على الولايات المتحدة في التسليح، لكن الدولة تختار ما يناسبها قدراتها واهتمامها من أي مكان.

وأشار إلى أنّ مصر اشترت من ألمانيا أحدث أربع غواصات على مستوى العالم بسبب الكفاءة الألمانية في هذا المجال، لافتًا إلى شراء فرقاطات من إيطاليا كونها متميزة.

ونوه بأنه القيادة تعمل على تأمين الدولة منذ خلال الاهتمام بالتسليح، لافتًا إلى أنّ ترتيب مصر المتقدم في أقوى الجيوش يأتي بسبب عدة معايير بينها كم الأسلحة.

وأكّد أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك حاملة طائرات (مروحية)، إلى جانب صفقات الرافال، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة القوات المسلحة.