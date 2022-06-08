المدعية العامة الأوكرانية: فتحنا أكثر من 16 ألف تحقيق في جرائم حرب محتملة بالبلاد

قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، اليوم الأربعاء، إن بلادها أحالت 8 ملفات إلى المحكمة بشأن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا، مشيرة إلى صدور 3 أحكام بالفعل حتى الآن، بحق جنود روس.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الأربعاء، أضافت «فينيديكتوفا» في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أنه تم فتح أكثر من 16 ألف تحقيق في جرائم حرب محتملة، منذ بداية الغزو الروسي لبلادها في 24 فبراير الماضي.

وأمس الثلاثاء، اتهم محققون روس قائد القوات المسلحة الأوكرانية، المقدم ألكسندر بلوتنيكوف، بارتكاب جرائم حرب لإطلاقه النيران على أهداف مدنية.

ويواجه بلوتنيكوف، قائد كتيبة المدفعية ذاتية الدفع الثانية التابعة للوحدة العسكرية ا-3283، تهمة معاملة السكان المدنيين بقسوة واستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة، وفقا للمادة 356 من القانون الجنائي الروسي، وقد اعترف المقدم بذنبه بالكامل، وأعلن توبته عن أفعاله.

وأوضح المكتب الصحفي للجنة التحقيقات لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن المحكمة سوف تنظر في قضية بلوتنيكوف، الذي أمر مرارا وتكرارا بقصف المباني السكنية والمرافق الاجتماعية لجمهورية دونيتسك الشعبية من مدافع طراز «أكاتسيا» ذاتية الدفع.

ونتيجة لذلك توفي طفل، وأصيبت امرأة بشظايا قذائف، ودمر أو تضرر عدد من المنازل والبنى التحتية المدنية. وتجاوزت الأضرار، بحسب لجنة التحقيق، 24.8 مليون روبل (405 آلاف دولار).

والشهر الماضي، قضت محكمة أوكرانية، بالسجن مدى الحياة، على جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وكان فاديم شيشيمارين (21 عاما)، الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاما في شمال شرقي أوكرانيا في 28 فبراير، قد طلب «الصفح» من أرملة المدني الأوكراني الذي قُتل، خلال جلسة استماع في محكمة في كييف.

وقال مخاطبا أرملة الرجل: «أعلم أنك لن تكوني قادرة على مسامحتي لكنني أطلب منك الصفح»، بحسب فرانس برس.