 مقتل داعشي واعتقال 5 آخرين في عملية عسكرية أقصى غربي العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل داعشي واعتقال 5 آخرين في عملية عسكرية أقصى غربي العراق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 9:31 م

أعلن بيان عسكري عراقي اليوم الأربعاء عن مقتل أحد عناصر تنظيم داعش واعتقال خمسة آخرين في عملية عسكرية بمشاركة طائرات إف-16 ونوحيات الجيش في صحراء الرطبة في محافظة الأنبار /500كم أقصى غربي العراق/.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب وثلاث تشكيلات من قيادة طيران الجيش و تشكيلين من طائرات إف-16 من قيادة القوة الجوية وقوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثلاث طائرات استطلاعية مسيرة نفذت عملية لمطاردة تنظيم داعش في صحراء الرطبة أقصى غربي العراق".

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن مقتل أحد عناصر داعش واعتقال 5 آخرين وتم إدارة العملية من خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة بإشراف نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل الاستخبارات وقائد طيران الجيش ومدير عمليات جهاز مكافحة الإرهاب وهيئات وضباط الركن في القيادة.

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