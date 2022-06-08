نائب الوزير: 65% من طلبة التعليم التجاري إناث

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّ عدد الطلبة الملحتقين بالتعليم التجاري يبلغ 800 ألف من بين 2.2 مليون طالب (العدد الإجمالي لطلبة التعليم الفني).

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، مساء الثلاثاء، أن نسبة الفتيات في التعليم التجاري تصل إلى 65%، موضحًا أن مشكلة هذا التعليم أن المهن التي يشملها عددها قليل.

وتابع: "التعليم التجاري يعتبر خليفة للآلة الكاتبة التي اندثرت، شأنها شأن مهن موجودة حاليا ستتعرض للاندثار"، موضحًا أن الوزارة تعمل على توظيف تكنولوجيا المعلومات وإن كان غير كافٍ.

وشدد على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات في مجالات جديدة، بينها الاقتصاد القائم على منصات المعلومات، منوها بأنّ الصين عرضت مساعدة مصر في هذا المجال.

ونوه بأنّ هذا القطاع يخلق فرص عمل غير تقليدية سواء عبر توزيع الخدمات أو المنتجات، مؤكّدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب.