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كبير خبراء صندوق النقد: من الطبيعي أن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 2:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 2:12 م

قال كبير خبراء الاقتصاد بصندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه جورينشا، في حوار مع إذاعة "آر إف إي" الفرنسية إنه من "الطبيعي" أن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورينشا القول إنه من "الطبيعي" تطبيع السياسة النقدية، التي ظلت ملائمة بصورة كبيرة على مدار العامين الماضيين.

وأضاف أن البنوك المركزية عليها أن تقوم بدور عندما يكون هناك عنصر تضخم ناجم عن الطلب، كما هو الحال الآن.

وأوضح أن هناك عنصرا في التضخم اليوم نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتعلقة بكورونا من العامين الماضيين.


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