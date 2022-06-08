 شيلر الحائز على نوبل في الاقتصاد يحذر من حدوث ركود بـأمريكا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يونيو 2022 6:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

شيلر الحائز على نوبل في الاقتصاد يحذر من حدوث ركود بـأمريكا

روبرت شيلر
روبرت شيلر
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:24 م

حذر الاقتصادي الأمريكي روبرت شيلر الحائز على جائزة نوبل من "احتمال كبير" أن تواجه الولايات المتحدة ركودا ، فيما يتنامى قلق المستثمرين والشركات والمستهلكين من حدوث انكماش اقتصادي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال شيلر الأستاذ بجامعة ييل صاحب المؤلفات الاقتصادية: "إن الخوف يمكن أن يؤدي إلى تحقق الأمر على أرض الواقع".

وتزايد القلق مؤخرا من انكماش محتمل في ظل تسارع التضخم وعزز بنك الاحتياط الاتحادي جهوده لضبطه.

ودق عدد من مديري الشركات ناقوس الخطر وانخفضت أسعار الأسهم في البورصة، ويشير عدد متزايد من الأسر الأمريكية إلى توجه الاقتصاد إلى الاتجاه الخاطئ. وقد يدفع كل هذا المستهلكين والشركات إلى زيادة الحذر ليزرعوا بذور الانكماش.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ عقد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك