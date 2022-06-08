21 قتيلا وعشرات الجرحى في انحراف قطار وسط إيران

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انحراف قطار عن سكته وسط إيران، اليوم الأربعاء، إلى 21 قتيلاً على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول في هيئة الإغاثة الوطنية للتلفزيون الرسمي.

وبحسب ما نشره موقع «العربية»، اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الهيئة مجتبى خالدي في وقت سابق: «قتل 17 شخصا وتم نقل 37 جريحا إلى المستشفى؛ جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط الجمهورية الإسلامية خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط)».

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد في وقت سابق، بمقتل 10 أشخاص وحوالي 50 جريحًا في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، وذلك في حادث انحراف قطار عن مساره.

وخرجت ثلاث عربات قطار عن مسارها بين مدينتي «مشهد» و«يزد» شرق إيران، بعد انحراف عن السكة الحديدية، على بعد 50 كيلومترا من مدينة «تاباس» الصحراوية التي تربطها بمدينة يزد المركزية.

وقال التقرير إن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع، على الرغم من أن التفاصيل الأولية حول الكارثة المتعلقة بقطار يقل 350 راكبا ما زالت غير واضحة.

وخرجت أربع عربات من القطار المكون من سبع عربات عن مسارها في ظلمة الصباح الباكر بالقرب من مدينة طبس الصحراوية، حسبما أورد التلفزيون الرسمي في إيران.

وتقع طبس على بعد 550 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.