قال الكاتب الصحفي محمد عبدالله، عن هناك حالة من الجدل والحوار في مصر حول مجال الصحافة، موضحًا أنه يدور بشكل أساسي بين العاملين والمهتمين بالمهنة، حول حقيقة انتهاء زمن الصحافة الورقية من عدمه.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «كل الكلام»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، أن «الحوار يدور حول إمكانية استمرار صدور مجلة أو صحيفة لها اسم وتاريخ، حتى لو لم تحقق مبيعات»، مشيرًا إلى أن «من يعملون في الصحافة الورقية، يجب أن يدافعوا عنها؛ لأنها جزء من حياتهم».

وشبّه ما يحدث في الصحافة بحوار دار بين الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة في فيلم «نهر الحب»، قائلًا إنه كصحفي عاش حياته وعمره كله في خدمة المجال، كما أن ذكرياته كلها مرتبطة به.

وتابع: «من يعلمون بالصحافة يدافعون عنها ويسألون عن استمرارها من عدمه أو تحولها إلى مواقع إلكترونية، الصحافة سوف تستمر هذه مسألة لا جدال فيها، لكن الوسيلة التي يتواصل خلالها الصحفي مع الجمهور تتطور وتصبح أكثر حداثة».

وأشار إلى أن الصحافة تطورت من «البالوظة» حتى وصلت إلى عصر «الدجيتال»، معقبًا: «الوسيلة نفسها تتطور، نحن كصحفيين يجبب أن تكون لدينا قناعة بأهمية مواكبة العصر وإلا نصبح خارج السياق، وهنبقى لسة عايشين في البالوظة»، بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية الوقوف على طبيعة الوسيلة التي يستخدمها الصحفي للوصول إلى الجمهور، في العصر الحالي؛ لأن المواقع الإلكترونية الموجودة ليست جميعها ناجحة وجيدة، ومشجعة على ترك الورقي والتوجه إلى الإلكتروني.

وضرب مثالًا على الأمر بالصحافة الرياضية، كمادة ثرية يقبل الجمهور عليها، متسائلًا عما إذا كانت الرياضة صالحة في الزمن الحالي للنشر في جرائد ومجلات، مع حاجة الجمهور لمعرفة النتائج الخاصة بالمنافسات وتحليلها أولًا بأول.

وذكر أن «السوق والواقع يقول إن النجاح في الرياضة يكون لمن يسبق بالخبر والمعلومة والتحليل والأخبار»، مضيفًا: «هذا عمل المواقع الإلكترونية، المواطن لن ينتظر جريد تصدر غدًا، لمعرفة نتيجة أو تحليل مباراة ما».

وتعجب من أن المواقع الرياضية المشهورة في مصر ليست قومية وإنما خاصة، رغم أن الصحفيين الرياضيين في المؤسسات القومية، الأفضل على مستوى مصر والمستوى الإقليمي، كما أن الجرائد الكبرى بالخليج يستعينون بهم للعمل فيها.