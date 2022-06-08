تراجع الليرة التركية إلى 17 أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية لأكثر من 17 ليرة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ ديسمبر وسط إقبال على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، بعدما استبعد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع معدلات الفائدة وسط ارتفاع التضخم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجعت الليرة بنسبة 2% لتصل إلى 1048ر17 للدولار اليوم الأربعاء، لتبلغ خسائرها هذا العام 22%، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وتسجل الليرة تراجعا للعام العاشر على التوالي، حيث إن إصرار أردوغان على الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة يجعل السياسة النقدية أضعف من أن تحتوي التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة له منذ 1998.

وارتفع معدل التراجع الأسبوع الجاري، باتجاه أسوأ خسارة منذ 11 مارس، فيما تعهد أردوغان بعدم السماح بتشديد السياسة النقدية، وقد تعهد بخفض المعدلات في كلمته.