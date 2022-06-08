 نائب وزير التعليم: المدارس التكنولوجية تنتشر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
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نائب وزير التعليم: المدارس التكنولوجية تنتشر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 2:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 2:48 ص

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّ المدارس التكنولوجية تنتشر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنّ الوزارة معنية أن تكون العملية التعليمية قائمة على الجودة الكاملة، مع متابعة دائمة للعملية التعليمية.
وأشار إلى أنّ الوزارة شكّلت وحدة لإدارة المدارس التكنولوجية والتطبيقية وتشغليها، مؤكّدًا العمل على تحفيز الشركاء الاقتصاد والزراعة والصناعة وغيرها في إنشاء هذه المدارس.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار يضم العديد من المزايا كما يتم بحيث تعديله ليتضمن مزيدًا من الحوافز بينها خفض متواصل للضرائب بقدر المساهمة في هذه المشروعات.
ونوه بأن هناك بروتوكولًا يضبط العلاقة بين الوزارة والمستثمر، فإذا ما أظهر المعلم إجادة في عمله وفقا لتقارير المتابعة يحصل على حوافز، وإذا ما أخفق المعلم في عمله يُطلب الشريك الصناعي (المستثمر) أن يستبدله بمعلم آخر.

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