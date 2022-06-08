الأمم المتحدة: 7 ملايين لاجئ عبروا الحدود الأوكرانية منذ انطلاق الغزو الروسي

قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون الاجئين، الأربعاء، إنها سجلت أكثر من 7 ملايين حالة عبور للحدود من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

وذكرت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" في آخر تقدير لها أن 5.3 مليون أوكراني دخلوا الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في فبراير، وأن العدد الإجمالي للمهجرين الذين دخلوا الاتحاد بما فيهم المواطنين غير الأوكرانيين بلغ 7 ملايين.

وأضافت الوكالة أن بعض الأوكرانيين بدأوا في الرجوع إلى بلدهم وأنه في الفترة ما بين 25 إلى 31 مايو الماضي، خرج نحو 260 ألف أوكراني من الاتحاد الأوروبي عائدين إلى بلادهم، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للأوكرانيين الذين عادوا إلى بلادهم منذ بدء الحرب بلغ 2.3 مليون أوكراني.