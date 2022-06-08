أوكرانيا: تطمينات روسيا عن الحبوب حديث أجوف

رفضت أوكرانيا اليوم الأربعاء تطمينات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد أن روسيا لن تستغل الموقف لصالحها إذا سمحت كييف بمغادرة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود واصفةً التطمينات بـ "كلام أجوف".

وقال أولغ نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الشريط الساحلي علاوة على مهمة بحرية لتسيير دوريات حراسة في مسارات الصادرات في البحر الأسود. لا يمكن السماح لروسيا باستغلال مسارات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.