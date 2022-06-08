 أوكرانيا: تطمينات روسيا عن الحبوب حديث أجوف - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يونيو 2022 4:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: تطمينات روسيا عن الحبوب حديث أجوف

وكالات:
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 4:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 4:35 م

رفضت أوكرانيا اليوم الأربعاء تطمينات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد أن روسيا لن تستغل الموقف لصالحها إذا سمحت كييف بمغادرة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود واصفةً التطمينات بـ "كلام أجوف".

وقال أولغ نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الشريط الساحلي علاوة على مهمة بحرية لتسيير دوريات حراسة في مسارات الصادرات في البحر الأسود. لا يمكن السماح لروسيا باستغلال مسارات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك