محمد بن راشد يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي في عهد جديد

قال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إنه «ترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأربعاء، في عهد جديد وتاريخ جديد لدولة الإمارات تحت قيادة رئيسها الثالث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، أن المجلس جدد خلال اجتماعه، مباركته ومبايعته ومعاهدته بذل الغالي والنفيس والانتظام، خلف رئيس الدولة؛ ليقود المرحلة التاريخية الجديدة في دولة الامارات.

وأكد أن «رؤية رئيس الدولة في بناء رأس المال البشري الوطني، وترسيخ الاقتصاد الوطني، وتعزيز المكانة الدولية والسياسية، والارتقاء بالبنية القانونية والتشريعية والرقمية، ستشكل خارطة طريق وأساس لخطط واستراتيجيات كل المؤسسات الاتحادية، خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن المجلس وجه كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية؛ لاستلهام منهجية رئيس الدولة، في جميع خططهم وأعمالهم، متابعًا: «بدأ الرئيس عهده من الميدان، وحرص أن يبدأ مشاريعه من المجتمع وإلى المجتمع، وأكد أن مسيرته هي مسيرة ترسيخ التلاحم والتواصل والتعاضد بين كافة أرجاء الوطن».

ولفت إلى أن الجلسة الأولى شهدت التأكيد على أن المرحلة المقبلة في الحكومة الاتحادية، تتطلب مضاعفة للجهود، وتسريعاً للمشاريع الوطنية الكبرى، طالبًا من كل الوزارات والجهات الاتحادية، رفع مقترحاتهم التطويرية لمجلس الوزراء خلال الخمسين يوماً المقبلة.

وذكر أن الجلسة شهدت التأكيد على أن مجلس الوزراء الإماراتي، كان وسيبقى سنداً وعضيداً وفريقاً لرئيس الدولة، في قيادة الخمسين المقبلة وفي مهمته الوطنية الكبرى لترسيخ أسس الاتحاد، وتمكين مؤسساته، وتعزيز منجزاته، وتوفير الحياة الكريمة لشعب الاتحاد.