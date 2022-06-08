أستراليا: عودة أسرة من التأميل لولاية كوينزلاند بعد احتجازها 4 سنوات بمركز للاجئين

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جرى اليوم الأربعاء، في أستراليا إطلاق سراح أسرة تنتمي لعرقية التاميل بعد احتجازها لأكثر من أربع سنوات بأحد مراكز اللاجئين، وهي في طريقها الآن إلى ولاية كوينزلاند.

وبعد انتهاء تأشيرة أسرة بريا موروجان، التي تضم أربعة أفراد في مارس 2018، دخلت الأسرة في معركة قانونية طويلة تضمنت الاحتجاز لمدة ثلاثة أعوام في جزيرة كريسماس.

وتم نقل الأسرة جوا إلى بيرث عندما احتاجت الابنة ثارنيكا رعاية طبية في يونيو 2021.

ويأتي الإفراج عن الأسرة بعدما تولى رئيس وزراء أستراليا الجديد انتوني البانيز منصبه في مايو الماضي.

وتدخل وزير الداخلية المؤقت جيم كالميز في قضية الأسرة، مما مكنها من العودة إلى بلدة بيلويلا في ولاية كوينزلاند لكي تقيم بصورة قانونية بتأشيرات سفر مؤقتة لحين تسوية وضعها.

وتولى كالميز منذ ذلك الحين منصب وزير الخزانة.

وكان بريا وناديس موروجابان، اللذان يعرفان أيضا بلقب الأسرة، ناديسالينجام، فرا من سريلانكا على متن قارب منذ نحو عقد في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية بالبلاد.