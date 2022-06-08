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سفير روسيا بالولايات المتحدة: الحوار السياسي بين موسكو وواشنطن وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 6:33 ص

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق.
وقال أنطونوف ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم- إن "الحوار السياسي الروسي – الأمريكي وصل مستوى منخفض غير مسبوق، وتم تقويض الثقة وينهار التعاون حتى في تلك القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا واضحا، والتواصل بين الجانبين محدود، ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية".
وأعرب السفير الروسي في واشنطن عن اقتناعه بأن التفكير السليم سيتغلب على العقبات الحالية، خاصة في ظل ما تمتلكه روسيا والولايات المتحدة من مقومات تمكنهما من التوصل إلى حلول إيجابية تعود بالنفع على الجانبين.

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