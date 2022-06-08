داوود عبد السيد عن فوزه بجائزة الدولة التقديرية: التقدير ليس لشخصي فقط

عبّر المخرج داوود عبد السيد، عن سعادته الكبيرة بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إن هذه الجائزة ليست لشخصه وحسب، لكن تقدير لاتجاهات معينة والاهتمام بها وبجمهور معين.

وأضاف: "كنت أعرف ترشيحي للجائزة، واللجنة المسؤولة عن ذلك تختار قامات مهمة وبالتالي لا أحد يضمن الفوز.. أنا تشرفت منذ ترشيحي من الأساس"، مشيرا إلى أن كل يتم ترشيحه للفوز بجائزة معينة هو بمثابة شرف كبير بغض النظر تُوج بها من عدمه.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز الدولة التقديرية وجاءت على النحو التالي:

أولا: جائزة النيل

- فرع الآداب

الأديب إبراهيم عبد المجيد

- فرع الفنون

المخرج داوود عبد السيد

ثانيا: جائزة الدولة التقديرية

- فرع الفنون

الفنان رشوان توفيق

د. سهير زكي حواس

اسم الراحل أ.د أحمد نبيل

ثالثا: جائزة الدولة للتفوق

اسم المستشارة الراحلة تهاني الجبالي