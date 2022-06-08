السجن المشدد 5 أعوام للمتهم بالتسبب في وفاة طفله بقصد تأديبه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 651 جنايات قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان لسنة 2022، بمعاقبة عاملًا بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام؛ لاتهامه بالتعدي على طفله بقصد تأديبه حتى توفى الطفل في يديه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد بوفاة الطفل معاذ، 4 سنوات، على يد والده "ع ال"، 30 سنة، عامل في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان؛ إثر نشوب مشاجرة بين الأب وطليقته (والدة الطفل)، وأن الطفل كان رفقة والده في وجود زوجة والده، فيما تبين حدوث الواقعة بعد حصول طليقة المتهم (والدة الطفل) على حكم يُثبت أحقيتها في نفقة الصغير.

وجرى ضبط الأب المتهم، وبمواجهته أقر بأنه كان يقصد تأديب نجله لكنه توفى بين يديه.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.