محافظ سوهاج: إزالة 1509 تعديات على النيل وأملاك الري منذ أكتوبر 2021 وحتى الآن

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1509 تعديات على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 188 ألفا و97 مترا مربعا على مستوى المحافظة منذ أكتوبر 2021م وحتى الآن، مشيرا إلى استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج، أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية وأملاك الري يتم تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كل التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية.

ومن جانبه، أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 866 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، و114 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، و529 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل.