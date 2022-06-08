التربية والتعليم: لم يتم تحديد آلية طرح مجموعة من المدارس لمشاركة القطاع الخاص

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، تفاصيل تكليف مجلس الوزراء بتحديد مجموعة من المدارس ومراكز التعليم الفني بطرحها لمشاركة القطاع الخاص، موضحا أن آلية الطرح لم يتم الاستقرار عليها، لاقتا إلى أن التربية والتعليم تفضل أن يكون الصندوق السيادي جهة أصيلة في توفير هذا الاستثمار؛ نظراً لتبعيته لوزارة التخطيط التي تضع التعليم والتعليم الفني ضمن أولويات الدولة.

وقال مجاهد، في اتصال هاتفي لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «one» مساء الثلاثاء، أن مجال التعليم الفني يحتاج إلى استثمارات القطاع الخاص، موضحا أن هذا اتجاه سائد في كثير من الدول.

وتابع أن الصين يساهم القطاع الصين بفي قطاع التعليم بنسبة كبيرة، على الرغم من أن هذه الدولة اشتراكية.

وأكد أن هناك ما يقرب من 30 مركز تدريب، ومجلس الوزراء جعل تبعيتهم لوزارة التعليم، بدلاً من وزارة الإسكان، وهذه المراكز تصلح للتعليم الفني، ولكنها تحتاج إلى الاستثمارات التي بإمكان الصندوق السيادي توفيرها عبر القطاع الخاص.