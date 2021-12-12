أمين سر موازنة النواب: أكثر من 150 سلعة انخفضت تعريفتها الجمركية

قال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ تعديلات التعريفة الجمركية تستهدف التفرقة بين السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمادة الخام التي تدخل المصانع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل دعما كبيرا لقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن أكثر من 150 سلعة جرى تخفضيها جمركيا بنسب متفاوتة، لافتًا إلى أن الأمر يرتبط كذلك بالتصنيع باعتبار أن زيادة مكون التصنيع المحلي فإن نسبة الإعفاء تزداد هي الأخرى.

ونوه بأن بعض هذه السلع تشمل ألبان الأطفال والسيارات وتحديدا الكهربائية، والأجهزة الطبية والمكونات التي تدخل في صناعة الدواء.

وأكّد أن هذه الحوافز لم يكن من المعتاد إطلاقها من أجل دعم الصناعة لتحفيز الاقتصاد.