بدأ العسكريون في السودان وأحزاب سياسية، حوارا سياسياً، اليوم الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيفاد)، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، في غياب أطراف رئيسية معارضة.

وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أفاد فولكر برثيس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان "من المهم ألا نضيع هذه اللحظة... نطلب من الجميع العمل مع بعضهم بعضا بحسن نية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحضر محادثات الأربعاء، مسئولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة. ولكن منذ الإثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المؤاتية له.

فيما سجل غياب أعضاء من لجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشير وقادت تظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآونة الأخيرة.

منذ أن أزاح البرهان المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية حين نفذ انقلابا عسكريا في أكتوبر، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين فيما تقدر لجنة أطباء السودان المركزية أن نحو 100 شخص على الأقل قتلوا وجرح العشرات.