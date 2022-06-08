جونسون يواجه البرلمان بعد تصويت نواب حزبه حول سحب الثقة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ إجراء تصويت لنواب حزبه يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يظهر مؤيدو جونسون الدعم له بشكل صاخب عندما يتقدم للإجابة على الأسئلة بالشكل المعتاد أسبوعيا أمام مجلس النواب.

لكن وراء الكواليس، تتصاعد التوترات بعد أن رفض 40% من نواب حزب المحافظين دعمه في التصويت على الثقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أنه على الرغم من نجاة جونسون، بأغلبية 211/148 صوتا، حذر المنتقدون من أن قيادته تضررت للغاية من حجم الرفض، ويمكن أن تنتهي قبل نهاية العام.

وبينما تسبب تقرير المحققة سو جراي حول حفلات داونينج ستريت خلال الإغلاق المرتبط بكورونا في إجراء التصويت، كشف عن استياء عميق بين نواب البرلمان إزاء حزب المحافظين فيما يتعلق بمجموعة من القضايا.

وتشمل هذه القضايا تشريعات تم الوعد بها للتغلب على بروتوكول أيرلندا الشمالية الخاص باتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، ومخاوف إزاء المستويات المرتفعة للضرائب والإنفاق وسط تقارير تفيد بأن نواب البرلمان المستاءين يمكن أن يبدأوا في شن "حملات تصويت" على السياسات التي يعارضونها.