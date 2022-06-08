تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أرشيفي يعود للعام 2019، يظهر فيه الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي وهو "يلحس" الكاميرا، وذلك وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.

أزمة عالمية ونقص في امدادات الطاقة والغذاء لمساعدة هذا الكاريكتر 👇للحفاظ على الديموقراطييييية في اوكرانيا https://t.co/OKAoTm0gCy — أحمد الفراج (@amhfarraj) June 8, 2022

وربط نشطاء مقطع الفيديو بالأوضاع الحالية التي تشهدها أوكرانيا، حيث قال الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج، في تعليق على مقطع الفيديو: "أزمة عالمية ونقص في إمدادات الطاقة والغذاء لمساعدة هذا الكاريكتر للحفاظ على الديمقراطية في أوكرانيا".

التاريخ شرفات وانفاق. اين سيقيم بوتين؟ واين سيقيم زيلينسكي؟ — غسّان شربل (@GhasanCharbel) June 7, 2022

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الرئيس الأوكراني من "أصعب فصل شتاء سيأتي على البلاد" مع استمرار الغزو الروسي لبلاده الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين منذ الـ24 من فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي: "في ظل الوضع الحالي بسبب العدوان الروسي، سيكون هذا بالفعل أصعب شتاء في كل سنوات الاستقلال"، موضحا أن هناك مسائل حول "شراء كمية كافية من الغاز لموسم التدفئة ونسب تراكم الفحم وانتاج الكهرباء".