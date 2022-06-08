 زيلينسكي «يلحس» الكاميرا.. نشطاء يربطون الوضع في أوكرانيا بفيديو أرشيفي لرئيس البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يونيو 2022 10:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي «يلحس» الكاميرا.. نشطاء يربطون الوضع في أوكرانيا بفيديو أرشيفي لرئيس البلاد


نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 10:29 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أرشيفي يعود للعام 2019، يظهر فيه الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي وهو "يلحس" الكاميرا، وذلك وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.

وربط نشطاء مقطع الفيديو بالأوضاع الحالية التي تشهدها أوكرانيا، حيث قال الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج، في تعليق على مقطع الفيديو: "أزمة عالمية ونقص في إمدادات الطاقة والغذاء لمساعدة هذا الكاريكتر للحفاظ على الديمقراطية في أوكرانيا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الرئيس الأوكراني من "أصعب فصل شتاء سيأتي على البلاد" مع استمرار الغزو الروسي لبلاده الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين منذ الـ24 من فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي: "في ظل الوضع الحالي بسبب العدوان الروسي، سيكون هذا بالفعل أصعب شتاء في كل سنوات الاستقلال"، موضحا أن هناك مسائل حول "شراء كمية كافية من الغاز لموسم التدفئة ونسب تراكم الفحم وانتاج الكهرباء".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك