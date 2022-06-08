تمرين مشترك للقوات الجوية السورية والروسية يحاكي التصدي لطائرات معادية

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا"، بأن القوات الجوية السورية أجرت بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمرينا تدريبيا يحاكي التصدي لطائرات معادية.

وذكرت سانا أن التمرين شاركت فيه طائرات روسية من طراز سوخوى وطائرات سورية من طراز ميج، حيث قامت بالتصدي لطائرات معادية وهمية وطائرات من دون طيار اخترقت الأجواء السورية.

وتم خلال التمرين التعامل مع الطائرات المعادية الوهمية من قبل الطيارين السوريين بتغطية ودعم من الطيارين الروس، وتم رصد الأهداف المعادية المفترضة وتدميرها بشكل كامل، إضافة إلى إصابة أهداف جوية ليلاً لأول مرة.

كما شمل التمرين، وفقا لما أوضحته سانا الليلة الماضية، تنفيذ دوريات مشتركة بين الطيران الحربي السوري والروسي، امتد مسارها على طول مرتفعات الجولان السوري المحتل والأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية من سوريا.