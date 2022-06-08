 حسين فهمي مشيدا بمهرجان البحر الأحمر السعودي: يضيف لنا ونضيف له - بوابة الشروق
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حسين فهمي مشيدا بمهرجان البحر الأحمر السعودي: يضيف لنا ونضيف له

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 2:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 2:35 ص

عبّر الفنان حسين فهمي، عن سعادته بحالة الرواج الكبير في السينما السعودية في الفترة الماضية، مشيدا تحديدا بمهرجان البحر الأحمر.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "توب موشن" عبر شاشة "العربية"، أن هناك حركة نشطة عبر إقامة فنون مختلفة بما ذلك فن السينما.
وأشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر للسينما (الذي نظّمته المملكة مؤخرا) حدث مهم للغاية، ويحقق معادلة مع بقية المهرجانات العربية، وتحديدًا مع مهرجان القاهرة السينمائي.
وتابع: "مهرجان البحر الأحمر يضيف لنا ونحن نضيف له.. والتعاون سيكون قويا جدا في الفترة المقبلة".

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