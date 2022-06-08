النيابة تتحفظ على خامات مضادات حيوية بـ11 مليون جنيه في ميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية البحري، اليوم الأربعاء، التحفظ على 15 طن مواد خام تستخدم في تصنيع أدوية المضادات الحيوية الطبية، بعد ضبطها مخبأة في شكائر، داخل حاويتين، قبل تهريبها إلى داخل البلاد، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 11 مليون جنيه.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات الخاصة بالحاويتين لفحصها، واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام مسئولي إحدى الشركات، الكائنة في محافظة القاهرة، والمملوكة لأحد الأشخاص، باستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولها "سكر غذائي"، داخل حاويتين، بوزن 40 طنًا، وأنهما تحويان ضمن مشمولها مواد خام لتصنيع أدوية المضادات الحيوية، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، بقصد تهريبها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات الحيوية، المحظور استيرادها، بإجمالي وزن 15 طنًا، معبأة داخل شكائر، بقصد التصنيع والإتجار، وغير معدة للتجزئة، بما لا يتفق مع نشاط الشركة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.