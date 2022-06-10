زوجة موسيماني: لأول مرة أشاهد الإعلان عن الإجتماع مع مدرب في الإعلام

انتقدت مويرا تلاجالي، زوجة ووكيل أعمال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة مع المدير الفني للفريق الأحمر.

وقالت مويرا تلاجالي في حوار مع شبكة «mt sports»: «أمر طبيعي أن يجتمع مجلس ادارة النادي مع موسيماني».

وأضافت: «لكن دعني اقول أنه لأول مرة نري أن يقوم نادي بالإعلان للجميع عن الإجتماع مع المدير الفني».

وأكملت: «نحن لسنا قلقين بشأن أي شئ يخص الإجتماع، موسيماني خاص ٩٤ مباراة مع الأهلي و لم يخسر في ٨٨٪؜ من المباريات».

وأوضحت: «لكن ما رأيته أن هناك سلبية دائمًا ولكن ليس من كل الجماهير و لا الإعلام».

وكان الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء أنه سيكون هناك اجتماع خاص بين محمود الخطيب، رئيس النادي، وموسيماني ومن المقرر أن يتم استكماله في القاهرة بعد عودة المدرب من المغرب.