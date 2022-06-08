تراجع عدد شركات الجعة الألمانية في قائمة كبرى المصنعين عالميا

تضمنت قائمة بشأن أكبر شركات الجعة في العالم، أعدتها شركة بارتهاس الكبري للتجارة لعام 2021، عددا أقل من شركات الجعة الألمانية.

وجاءت سبع شركات ألمانية في تصنيف أكبر أربعين شركة لصناعة الجعة في العالم .وكانت القائمة لاتزال تضم في 2020 أحدى عشرة شركة.

وأعلنت بارتهاس اليوم الأربعاء أن شركة فارشتاينر، التي جاءت في المرتبة الـ39بين أكبر 40شركة في العام الماضي، خرجت من قائمة كبار الشركات هذه المرة.

ومثل الدول الأوروبية الغربية الأخرى، كانت ألمانيا واحدة من مناطق العالم التي ظلت تعاني من القيود التي تم فرضها لمكافحة وباء كورونا، بحسب بارتهاس.

وشهدت الكثير من شركات صناعة الجعة تراجع حجم تجارتها ،بينما شركات من معظم الدول الأخرى استطاعت التعافي مقارنة بالعام الأول للجائحة.